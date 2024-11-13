محافظ الأقصر ورئيسا الجامعتين ينعون شقيقة شيخ الأزهر

تقدمت كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقة فضيلته السيدة سميحة الطيب سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وشيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، جثمان الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحاجة سميحة الطيب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 90 عامًا، عقب دخولها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة إثر تعرضها لوعكة صحية.

محافظ الأقصر ينعى شقيقة الإمام الأكبر

ومن جانبه، نعى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، المغفور لها بإذن الله شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتي وافتها المنية مساء أمس.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحلة الكريمة داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس جامعة الأقصر تنعي وفاة شقيقة شيخ الأزهر

وفي نفس السياق، نعت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، شقيقةَ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ التي وافتها المنية اليوم.

وتوجَّهت رئيس الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولأسرة الفقيدة، سائلة المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبر والسُّلوان.. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ينعى شقيقه شيخ الأزهر

كما نعى الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة الطيب، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وقد وافتها المنية فجر اليوم.

وأعرب رئيس الجامعة عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيدة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدمت أسرة جامعة طيبة التكنولوجية، من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، أحر التعازي لفضيلة الإمام الأكبر في هذا المصاب الجلل، سائلين الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.