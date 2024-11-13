محافظ المنوفية يستقبل مساعد وزير التعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تأتي هذه الزيارة علي هامش تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع التعليمي بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

حيث رحب محافظ المنوفية بمساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أرض المنوفية، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات وفقاً لرؤية مصر 2030 .

هذا وقد أعرب مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية وحرصه على تقديم الدعم الكامل والمستمر لقطاع التعليم ، مشيراً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وصيانة العديد من المدارس للحد من الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين ، كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة .

وعقب الاستقبال سيقوم محافظ المنوفية و مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتفقد الموقف التنفيذي لعدد من المدارس بنطاق شبين الكوم ، ووضع حجر الأساس لمدرستي سبك الضحاك الرسمية للغات والباجور الابتدائية الجديدة .