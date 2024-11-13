محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة لمتابعة استقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة شملت مبنى حي أول ورئاسة مركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاز المعاملات بأسرع وقت وبأعلى جودة، جاء ذلك بحضور ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، و محمد أبو سليم رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأثناء جولته حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي في مبنى رئاسة مركز ومدينة طنطا وحي أول طنطا، حيث استمع إلى عدد من المواطنين الذين حضروا للحصول على الخدمات الحكومية، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، موجهًا بضرورة تبسيط الإجراءات لتيسير الأمور على المواطنين وضمان حقوقهم وحقوق الدولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

كما وجه المحافظ بضرورة التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، والإسراع في إنهاء معاملات التصالح على مخالفات البناء، في ظل التوجه الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القضية المهمة.

وخلال زيارته لمكاتب الإدارات بديوان مركز طنطا وحي أول طنطا، شدد المحافظ على ضرورة تسريع منظومة العمل وإنجاز إجراءات الأرشفة الإلكترونية للملفات، والتحديث الدوري لكافة البيانات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وضمان توفير خدمات متطورة للمواطنين.

كما استمع إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم بشأن تحسين سير العمل، مشددًا على أهمية تبني الأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات.

وأعرب العاملون عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على المتابعة المستمرة، وأكدوا التزامهم بتطوير آليات العمل لتحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.