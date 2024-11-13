مهرجان القاهرة السينمائى يحتفي بالسينما الفلسطينية في دورته الـ 45

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، رسالة دعم للفلسطينيين من خلال الاحتفاء بالسينما الفلسطينية، بمشاركة عدد من الأفلام أبرزها "أحلام عابرة" ليكون فيلم الافتتاح، إلى جانب إقامة برنامج خاص بعنوان "أضواء على السينما الفلسطينية".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن برنامج افلام من المسافة صفر

"من المسافة صفر" هو مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023. يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

خارج الاطار‌ | Out Of Frame

نداء أبو حسنة‌

وثائقي | ٦:٥١ د

فنانة تشكيلية تعود إلى الأستوديو المدمر لإقامة معرض.

جنة الجحيم| ‌ Hell’s Haven

كريم س‍‍ت‍‍وم‌

دراما وثائقية |٤:٤٧ د

يستيقظ كريم مذعورًا ليجد نفسه ملفوفًا بكفنٍ أبيض.

سِحر |Charm

بشار البلبيسي

‌ روائي|٤:١٢ د

راقصة تبحث عن سبل للتواصل روحيًا مع أصدقائها بعد أن فرقتهم الحرب.

صحوة ‌| Awakening

مهدي كريرة‌

تحريك|٤:٥٣ د

عقب عشر سنوات من فقدان الذاكرة، يستعيد أبٌ ذاكرته خلال تفجيرات الحرب.

جاد وناتالي‌ |Jad And Natalie

أوس البنا‌

وثائقي| ٣:١٣ د

يراقب أوس أحلامه بعد عودته إلى حيه المدمر.

لا‌ | No

‌‌ ‌‌هنا عليوة

وثائقي‌ |٧:٣١ د

رحلة البحث عن لحظة فرح وسط الدمار.

كل شيء على ما يرام | All is Fine

‌‌نضال دامو‌

وثائقي‌ |٤:٢٩ د

كوميديا مستوحاة من صراعات البقاء اليومية فى محاولة لمواساة النازحين.

تاكسي ونيسة‌ | Taxi Wanissa

‌‌اعتماد وشاح‌

دراما |٤:٤٨ د

ونيسة حمار ترفض ترك صاحبها وراءها بعد موته.

24‌ ساعة‌| 24 Hours

‌‌علاء دامو‌

وثائقي‌ |٦:٠٢ د

تهديدات الموت التي يتعرض لها مصعب على مدار 24 ساعة.



سليفي‌ | Selfie

‌‌ريم محمود‌

وثائقي‌ | ٧:٤٩ د

تُلقي امرأة في بحر غزة زجاجة تحتوي على ذكرياتها لتبقى حية.



خارج التغطية‌ | No Signal

‌ ‌‌محمد الشريف‌

روائى|٤:١٩ د

حالة من عدم اليقين تخيم على رجل يرفض قبول أن أخاه ربما يكون ميتًا.

جلد ناعم Soft Skin |

‌‌خميس مشهراوي‌

تحريك| ٧:٥٤ د

ستة أطفال يرون الحرب بعيونهم من خلال فيلم رسوم متحركة.



فلاش باك | ‌Flashback

‌‌إسلام الزريعي‌

وثائقي‌ |٥:٢١ د

تستعين فرح، الفتاة ذات الخمسة عشر عامًا، بالرقص والموسيقى لمقاومة أصوات الحرب.

شظايا | Fragments

‌‌باسل المقوسي‌

فيديو آرت | ٣:٢٤ د

صور متلاحقة ترصد رحلة البحث عن الحياة في ظل الدمار.

قرابين‌ | Offerings

‌‌مصطفى النبيه‌

روائي| ٤:٤٣ د

تستيقظ الروائية لتراقب الدمار والنزوح.

يوم دراسي‌ | ِA School Day

‌‌أحمد الدنف‌

دراما‌ | 3.09 د

يستعد زياد، للذهاب إلى المدرسة، لكنه ينتهي به الأمر جالسًا أمام ضريح معلمه.

فرح ومريم‌ | Farah And Myriam

‌‌وسام موسى | ٥:٤٣ د

‌ وثائقي‌

تواجه فرح، التي تبلغ من العمر عشرة أعوام، الحياة بعد فقد صديقتها مريم.

حمولة زائدة‌ | Overload

‌‌آلاء أيوب‌

تجريبي‌ |٣:٥٢ د

تتخيل آلاء نفسها سجينة في أحد الروايات أثناء النزوح.

الأستاذ| ‌ The Teacher

‌‌تامر نجم‌

وثائقي‌|٥:١٥ د

رحلة يعيشها أستاذ نازح في الخمسينيات من عمره، محاولًا تلبية احتياجاته اليومية.

إعادة تدوير‌ | Recycling

‌‌رباب خميس‌

وثائقي‌ | ٣:١٥ د

أسرة تحاول النجاة على سطح مبنى قديم في ظل شح المياه.

صدى‌ | Echo

‌‌مصطفى ك‍‍لاب ‌

وثائقي |٢:٣٢ د

ليلة طويلة مظلمة على بحر غزة. أصوات القنابل وسيارات الإسعاف وصرخات الاستغاثة.



عذرا سينما‌ Sorry Cinema |

‌‌أحمد حسونة‌

وثائقي‌ | ٦:٥٦ د

مخرج يعتذر للسينما بعد أن تغيرت أولوياته في تلك اللحظة الفارقة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".