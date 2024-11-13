رئيس أرمنت بالأقصر يبحث سير العمل بالمشروعات المتبقية لـ"حياة كريمة".. صور

ترأس العقيد أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بالمشروعات المتبقية لـ "حياة كريمة" بالمركز، بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتذليل أي عقبات تعوق العمل والوقوف على نسب الإنجاز.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكى يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية، كما تم مناقشة المشكلات التي تعترض رصف الطرق وبعض مشكلات الصرف الصحي ووضع الحلول المناسبة لها، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة توصيل الخدمة لأحد توابع قرية الديمقراط بطول70 مترا.

كما تم التأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بسرعة توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين وعدم ترك أغطية المطابق بدون غطاء حفاظا على سلامة المواطنين، وكذلك التنبيه على شركة الغاز الطبيعي بسرعة ضخ الغاز للمنازل مع الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل شركة غاز مصر، وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

كما تم التنسيق لبدء أعمال الرصف بالطرق التى تم إنهاء أعمال المرافق بها ومنها طريق أرمنت الرزيقات على ترعة سواحل أرمنت بر أيمن، كما تم متابعة موقف أعمال الرصف الجاري تنفيذها من مجمع المحاكم بارمنت الوابورات (بر أيمن) وحتى كوبري الشهيد بارمنت الحيط، وطريق مدخل كوبري الخشب ومدخل الموقف والمستشفى حتى الصفصاف.

كما تم مناقشة تواصل العمل بالمجمعات الخدمية الحكومية بالوحدات القروية الأربعة والمجمع الخدمى الزراعى بقرية الرياينة طبقا لقرار محافظ الأقصر، كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولا بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، واتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الاعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوها إلى تذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، كما تم التشديد على إزالة أي معوقات تعوق أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالطرق بمركز أرمنت وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

حضر الاجتماع، كلا من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والمهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسئولي مرافق الشركات والجهات التنفيذية لمشروعات "حياة كريمة" وسناء العادلى إبراهيم مدير شؤون المجالس ورؤساء القرى بالمركز.

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