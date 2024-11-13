غرفة الفنادق: توقعات باستقبال 700 ألف سائح إنجليزي بنهاية العام

قال أحمد صبري، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، إن المشاركة المصرية في بورصة لندن السياحية هذا العام جاءت في وقت بالغ الأهمية، وسمحت للقطاع السياحي المصري بالتواصل المباشر مع منظمي الرحلات في المملكة المتحدة.



وأضاف صبري في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن الجناح الذي امتد على مساحة 800 متر مع تصميمات ديكورية ممتازة؛ شمل في جنباته مشاركات من 38 شركة سياحة إضافة إلى 38 شركة فنادق، وقد مكنهم الجناح من مقابلة نظرائهم من جميع أنحاء العالم سواء من أوروبا أو آسيا أو الصين أو العالم العربي لتصبح المشاركة المصرية بالمعرض قوية وكبيرة.

وكشف صبري عن أن معرض بورصة لندن للسياحة هذا العام كان فرصة لتقديم عروض وإبرام اتفاقيات الصفقات لعام 2025 بكامله، وتقديم الفرص السياحية التنافسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في العديد من مناطق مصر السياحية وأنماطها المختلفة في اقليم منطقة المتوسط وجنوب أوروبا.

وأوضح عضو غرفة الفنادق، أن بريطانيا تعد من أهم خمسة أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر، متوقعا تصل أعداد السائحين البريطانيين إلى 700 ألف بنهاية العام الجاري على متن 77 رحلة أسبوعية من نقاط مختلفة من المملكة المتحدة الى المطارات المصرية للمطارات، مشيرًا إلى زيادة أعداد السياح.

ونوه إلى قيام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسفير شريف كامل، سفير مصر في المملكة المتحدة، بمقابلة العارضين والمشاركين وزوار المعرض، مشيرًا إلى أن المؤتمر الصحفي لوزير السياحة خلال المعرض قد أحدث فوارق كبيرة في استعادة اهتمام السوق السياحية العالمية بالوجهات والمقاصد السياحية المصرية.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير تصدر اهتمام المشاركين في المعرض والذي كان من أهم عناصر الجذب الترويجية هذا العام في معرض، مشيرًا إلى وزير السياحة والآثار الذي قام بشرح مفصل عن المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المتحفي بالإضافة إلى القطع الأثرية النادرة المعرروضة التي ضمها المتحف، وهو ما أحدث ترقب وشغف لدى السائحيين في انتظار الافتتاح الكامل للمتحف خلال الفترة المقبلة.