استمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع الشرقية

شن عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة (بلبيس - فاقوس - حي أول وثان الزقازيق - أبو كبير - مشتول السوق - منيا القمح) اليوم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة والاستندات الحديد والكراسي والترابيزات وتطبيق القانون على المتعدين لتحقيق الإنضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدن.

فيما طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع وإزالة كل الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة، والتشديد على عدم التهاون مع المتعدين على حرم الطريق و إزالة المخالفات فوراً حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.