مد شبكات مياه الشرب والصرف لـ10 قرى في سوهاج بـ166 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان الشركة بدأت تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بـ 13 الف وصلة منزلية مياه شرب و 19 الف وصلة صرف صحى لـ 10 قرى بمركزى أخميم وطهطا، وذلك بتمويل الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2024-2025 لمد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأضاف رئيس الشركة أن مبادرة حياة كريمة، تُعد من أهم المبادرات التي كلف بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات بالريف المصري والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن التكلفة الاجمالية لتلك الاعمال 166 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها 30 يونيو 2025 مؤكدا سيادته الى ضرورة بذل كل الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين.

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه جارى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ب10 قرى بمركزى اخميم وطهطا بأطوال 64 كيلو مترا طوليا بأقطار تتراوح مابين 100و150 و200 ملى مترحيث جارى بمركز اخميم المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري نيدة وابار الوقف وابار الملك بالاضافة الى اكثر من 9 الاف وصلة مياه شرب واكثر من 10 الاف وصلة صرف صحى وذلك بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية لخدمة اكثر من 80 الف نسمة بمركز اخميم هذا بالاضافة الى مد وتدعيم شبكات المياه لعدد 7 قرى بمركز طهطا "الجبيرات - نزلة القاضى - الحريدية البحرية - الحريدية القبلية – القبيصات –الكوم الاصفر " وعدد 3 الاف وصلة مياه شرب بالمناطق المحرومة بالقرى واكثر من 8 آلاف وصلة صرف صحى لخدمة اكثر من 61,500 الف نسمة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم .