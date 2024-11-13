ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزير العمل ونقيب
وزير العمل ونقيب المهندسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدرب، وتوفير فرص العمل.

وتناقش الجانبان في تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الاستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين.

حضر اللقاء نقابة المهندسين : كريم الكسار الأمين العام المساعد، ومعتز طلبة أمين الصندوق، وسعد مكرم أمين الصندوق المساعد، ومحمد بيبرس أمين شعبة الهندسة الكهربائية.

ومن وزارة العمل: كريم رمضان المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.

FB_IMG_1731495658789
FB_IMG_1731495658789
FB_IMG_1731495656636
FB_IMG_1731495656636
FB_IMG_1731495654570
FB_IMG_1731495654570
FB_IMG_1731495651570
FB_IMG_1731495651570
التحول الرقمي الهندسة الكهربائية العاصمة الإدارية الجديدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي توفير فرص عمل محمد جبران نقيب المهندسين وزارة العمل وزير العمل محمد جبران