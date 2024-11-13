وزير الكهرباء في جولة مفاجئة لمحطة السويس البخارية

علمت "البوابة نيوز" أن وزير الكهرباء والطاقه المتجددة المهندس محمود عصمت تفقد صباح اليوم محطة السويس البخارية للاطمئنان على انتظام وسير العمل داخل المحطة وفوجئ العاملون بالمحطة بزيارة الوزير الذي قام بجولة تفقدية داخل المحطة واستمع خلالها للعاملين الموجودين بالمحطة.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفى ضوء المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ووجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما في ذلك الجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة في إطار متطلبات جودة التشغيل وطبقًا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة.

وأكد على أهمية الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار على كافة الجهود وخاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.

يذكر أن المحطة تتكون من وحدة واحدة قدرة 650 ميجاوات تعمل بالضغوط تحت الحرجة ذات الكفاءة الأعلى لهذا النوع من المحطات حيث تم تنفيذها بنظام الحزم المتعددة وبتكلفة بلغت 1.65 مليار جنيه + 425 مليون دولار.