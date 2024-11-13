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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بديرب نجم

زيت مجهول المصدر
زيت مجهول المصدر
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شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبرفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالمديرية، للمرور والتفتيش الميداني بدائرة مركز ديرب نجم.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام وبالتفتيش تم ضبط 3000 لتر زيت طعام بالخزانات بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدره، وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن و التحفظ على المضبوطات.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

الأنشطة التجارية التحفظ على المضبوطات الدعم لمستحقية بتكثيف الحملات حملات التفتيشية