محافظ الإسماعيلية يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد مقدم محمد عبد اللاه

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، طابور الصباح بمدرسة الشهيد مقدم محمد عبد اللاه صالح الثانوية الصناعية العسكرية بمدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، اللواء هشام فوزي رئيس قطاع التربية العسكرية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان مدير متابعة محافظ الإسماعيلية، ووكلاء الوزارة ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية بالإسماعيلية والقيادات التنفيذية، ولفيف من قيادات التربية العسكرية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي كلمته أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية التعليم الفني، ودوره المحوري في النهوض بالصناعة المصرية، وتخريج فنيين مهرة حاصلين على تدريب عملي معتمد وعلى قدر كبير من العلم، مشيدًا بمستوى الطلاب بالمدرسة وتميزهم العلمي والمهني.

وتفقد "أكرم" ومرافقوه ورش التدريب العملي بالمدرسة، بداية بورشة قسم الصيانة الميكانيكية، ثم ورش الإلكترونيات، الكهرباء، التبريد والتكيف، والسيارات.

وحرص محافظ الإسماعيلية على التحدث مع طلبة المدرسة؛ للتعرف على مستوى التدريب العملي الذي يتم تقديمه لهم داخل ورش التدريب، مشيدًا بمستوى الطلاب العلمي والمهني.

ووجه مديريات العمل والتربية والتعليم بتقسيم الطلاب لمجموعات، وحصولهم على التدريب العملي الكافي من خلال مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل، لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مع توفير فرص للتدريب العملي والعمل عن طريق مديرية الإسكان بالإسماعيلية للمتميزين منهم، بجانب تأهيلهم لسوق العمل بالمناطق الصناعية القريبة من مركز ومدينة القنطرة شرق.

ثم اختتم "أكرم" جولته بمدرسة الشهيد المقدم محمد عبد اللاه صالح الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة بالقنطرة شرق، بتفقد معرض مشروعات وابتكارات الطلبة، والمنتجات الغذائية التي تنتجها المدرسة الفنية الزراعية.

كما وجه بفتح منفذ لبيع منتجات المدرسة الثانوية الزراعية، بالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية.

تأتي تلك الجولة في إطار مجهودات محافظ الإسماعيلية، لتقديم ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة، ودفع عجلة العمل لمبادرة "أهل الإسماعيلية"، "التدريب من أجل التشغيل"، التي أطلقها محافظ الإسماعيلية ووزير العمل خلال شهر أكتوبر الماضي.