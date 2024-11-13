محمد النني يتصدر قائمة أفضل 11 لاعبًا إفريقيًا في تاريخ أرسنال

تصدر الفرعون المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف الجزيرة الإماراتي، ولاعب أرسنال الإنجليزي سابقا، قائمة التشكيل المثالي للأفارقة في تاريخ فريق "الجانرز".

وشكلت شبكة "Givemesport" الرياضية، التشكيل المثالى لأفضل 11 لاعبا إفريقيا فى تاريخ أرسنال، والذي جاء على رأسهم محمد النني.

وانضم أول لاعب إفريقي لصفوف فريق أرسنال هو دانييل لورو، وذلك في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في الفترة من موسم 1957-1958.

وتعتبر الفترة الذهبية للأفارقة مع نادي أرسنال، كانت في عهد أرسين فينجر، والتي شهدت تواجد عدد كبير منهم.

ووضعت الشبكة 4 معايير لاختيار أفضل أحد عشر لاعبًا مثلوا أرسنال على مر السنين، أولها: يجب أن يكون مثل منتخب بلاده على المستوى الدولي.

ثانيا: جودة الأداء، ومدى جودة أداء كل لاعب على أرض الملعب أثناء وجوده في أرسنال.

ثالثا: النجاح، لا يمكن قياس ذلك فقط من خلال الألقاب التي فاز بها، ولكن أيضًا من خلال مدى أداء النادي خلال مسيرته مع أرسنال.

رابعًا: المدة الطويلة - المدة التي ظلوا فيها مع الجانرز.

وجاءت القائمة وفقًا للمعايير، كالتالي:

كولو توريه – كوت ديفوار

لورين - الكاميرون

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

نوانكو كانو - نيجيريا

إيمانويل أديبايور - توجو

أليكس سونج - الكاميرون

توماس بارتي - غانا

إيمانويل إيبوي – كوت ديفوار

نيكولاس بيبي – كوت ديفوار

أليكس إيوبي - نيجيريا

محمد النني - مصر.