شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة مطروح لمناقشة كيفية إدارة الازمات والكوارث بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد على مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي في مصر، والدكتور يسرى الكومى الخبير الاستراتيجي للمشروع، ورؤساء المدن ورؤساء ومديري القطاعات التنفيذية والخدمية المعنية والحماية المدنية بالمحافظة والمهندس حسام الدين حفنى منسق المشروع بمطروح وأعضاء محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.

أكد محافظ مطروح، أهمية الإعداد الخطة الاستراتيجية وفقا لطبيعة المحافظة مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية في مواجهة أزمات وكوارث المناخ خاصة السيول، التى شهدتها مطروح في بعض المناطق خلال الأعوام الماضية، ولأى طوارئ أخرى خاصة بالمناخ.

حيث سيتم تقديم خطة المحافظة الاستراتيجية لمواجهة الازمات والطوارئ خاصة المتعلقة بمتغيرات المناخ بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب.

وشملت أعمال المؤتمر تعريف الأزمة والكارثة ومراحل التعامل مع الكوارث والأزمات، والربط بين خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والخطط الحالية للتعامل مع الازمات والكوارث، والقدرات المالية والبشرية المطلوبة لإدارة الأزمات والكوارث بكفاءة.

كما وجه محافظ مطروح لكل من مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة العمليات والأزمات وشركة مياه الشرب والصرف والموارد المائية والري والبيئة بأهمية المتابعة المستمرة والتواصل بشأن كافة المتغيرات المناخية وكيفية إعداد خطة المواجهة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

محافظ مطروح يشهد فعاليات مؤتمر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

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