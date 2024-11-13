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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان.. فيديو

وزير الخارجية يسلم
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية
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استقبل ناصر ياسين، وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى مطار بيروت، حيث قام وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار في الجسر الجوي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعلن وزير الخارجية والهجرة، أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طنا.

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