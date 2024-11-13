وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بإدارة ميت أبو غالب

تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة ميت ابو غالب التعليمية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة الشهيد الشرباصي عامر الابتدائية المشتركة وتابع الفصول الدراسية وحرص على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، ومستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة والكتابة موجها بعمل لوحات تعلق داخل الفصول تتضمن جدول الضرب والحروف العربية والإنجليزية، مشددا بالاهتمام بمستوى النظافة العامة بالمدرسة.

ثم انتقل وكيل الوزارة، الي مدرسة عبد العظيم البساطي الثانوية المشتركة وتفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وحث الطلاب علي الحضور والمواظبة، كما تابع إجراء التقيمات الأسبوعية، كما قاما بمناقشة الطلاب عن اثر قرارات الوزارة الجديدة فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول فى توفير الأجواء المناسبة للتعلم وتحسين البيئة التعليمية وتم مناقشة المعلمين فى اهمية المنصات التعليمية التابعة للوزارة واهمية استخدامها فى تحديد الواجبات المدرسية للطلاب.

وأكد "ياسر عمارة"، أن جولاته اليومية على مدارس المحافظة تأتى فى إطار متابعة انضباط واستقرار العملية التعليمية والتاكيد على الآليات والضوابط التى اقرتها وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع التاكيد على دور المعلم ودعمة ومتابعة الأنشطة المدرسية وإزالة كافة المعوقات التى تواجه الطلاب والمعلمين.