غرفة "الملابس الجاهزة" تبحث تعزيز التعاون مع ليبيا

وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الدعوة، إلي عدد من التجار ورجال صناعة الملابس في الجانب الليبي، لزيارة المعارض التي تدعمها الغرفة بالقاهرة، وعقد لقاءات تجارية مع رجال القطاع لزيادة علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة، أن تلك الدعوة تأتي بعد مشاركة الغرفة ضمن وفد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية والذي شارك في ملتقي التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولة ليبيا و جمهورية مصر العربية.

وتناولت اللقاءات التي عقدها الجانب المصري مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج و السيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى بحضور السفير المصري بطرابلس، بحث سبل تعزيزوتنمية علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وكيفية زيادة صادرات الملابس المصرية الي الجانب الليبي وتلبية احتياجات السوق المحلية هناك وتذليل الصعوبات التي تواجه الطرفين.