تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 31,559.14 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.44%، وصولًا إلى مستوى 3,256.42 نقطة.

كما تراجعت مؤشر EGX30capped بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 39,111.79 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.11%، مسجلًا 13,844.27 نقطة، كما انخفض مؤشر EGXSP بنسبة 0.15%، وصولًا إلى 6,830.68 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.34%، وصولًا إلى 8,380.02 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 11,654.08 نقطة.