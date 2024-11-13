ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مواصلات النواب تشارك في أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة المستشار النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الإسكندرية برئاسة والدكتور اسماعيل عبدالغفار

وبحضور الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندي والنائب وحيد قرقر وكسل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة .
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تمهيدا لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والتي تعقد اليوم ، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية.

مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات أعمال الدورة الثالثة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل