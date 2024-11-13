مواصلات النواب تشارك في أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

شاركت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة المستشار النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الإسكندرية برئاسة والدكتور اسماعيل عبدالغفار

وبحضور الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندي والنائب وحيد قرقر وكسل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تمهيدا لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والتي تعقد اليوم ، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية.