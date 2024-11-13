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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"اتشبه بالمسيح" في مؤتمر السنوي لشباب شمالي فرنسا

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا المؤتمر السنوي للشباب، شارك فيه ما يقرب من مائتين من الطلاب والخريجين، وذلك في مدينة نيو آكيتاين بوسط فرنسا.

حمل المؤتمر للعام الثالث على التوالي، شعار "أنير من أجل المسيح"، بينما جاء عنوانه "اتشبه بالمسيح مثلي الأعلى" وحاضر فيه إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا مارك، كلا من : الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا، والأب القس أبرآم شنودة من باريس.

وتضمن برنامجه بالإضافة إلى التسبحة والقداس اليومي ورش عن رموز المعمودية في العهد القديم، رياضة وأنشطة يدوية.

إيبارشية باريس وشمالي فرنسا المؤتمر السنوي مدينة نيو آكيتاين أنير من أجل المسيح الانبا مارك الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو