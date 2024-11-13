شبورة ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الخميس، شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أمه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 13 درجة، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة.