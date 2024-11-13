افتتاح الملعب الخماسي والمشروعات الشبابية بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الملعب الخماسي الجديد، بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش، والذي يمثل إضافة مهمة لمنظومة المنشآت الرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن جولة تفقدية يقوم بها وزير الشباب والرياضة لعدد من المشروعات الشبابية والرياضية، بحضور قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.

شهد الافتتاح إقامة معرض للملابس ضمن مبادرة “يوم الخير” لعضوات أندية الفتاة والمرأة"چميلة” بالتعاون مع بنك الطعام المصري، حيث يتم توزيع عدد ١٠٠٠ كرتونة مستلزمات غذائية وملابس ، التي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً، كما تم تقفد معرض المنتجات الحرفية والتراثية لعضوات اندية ”چميلة" وافتتاح اول فصل لمحو أمية الكبار ضمن مشروع المصريون يتعلمون كما تم عرض مشروع “مشاوير”، الذي يساهم في تقديم خدمات نقل مجتمعية مبتكرة تخدم فئات متنوعة من سكان شمال سيناء، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال تحت عنوان “كيدز شو” وعروض مميزة من “فرق الجولة”، ما خلق أجواءً تفاعلية مبهجة حفّزت الشباب والأطفال على المشاركة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته، أن افتتاح الملعب الخماسي هو خطوة هامة في مسار تنمية شمال سيناء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تحقيق التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية، وتطوير البنية التحتية الرياضية لتكون منصة لإطلاق طاقات الشباب.

وأضاف الوزير: “هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة شاملة تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز الأنشطة المجتمعية، بما يضمن استدامة التنمية. وافتتاح الملعب وتنفيذ العديد من المشروعات الشبابية المختلفة في مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، هو انعكاس مباشر للجهود المبذولة لدعم الشباب، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق نهضة وطنية شاملة”.

من جانبه، أوضح اللواء الدكتور خالد مجاور أن افتتاح الملعب الخماسي ومعرض “يوم الخير” ومشروع “مشاوير” يعكس التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد تطوير للمنشآت، بل هي استثمار في مستقبل الشباب ودعم مباشر لتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ: “نحرص على توفير بيئة آمنة وجاذبة لأبناء شمال سيناء، سواء من خلال الأنشطة الرياضية أو المشروعات المجتمعية، بما يعزز ارتباط الشباب بأرضهم ويساهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة”.

تأتي هذه الخطوات ضمن توجه الدولة نحو تمكين الشباب في شمال سيناء، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يحقق الفائدة المباشرة لسكان المحافظة ويدعم استقرارها.