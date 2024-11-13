شمامسة جدد في حفل رهبنة الأنبا باخوميوس

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بالعيد الثاني والستين لرهبنة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

حيث صلى القداس الإلهي في دير السيدة العذراء بوادي النطرون، الذي ترهّب فيه في يوم ١١ نوفمبر ١٩٦٢، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١١٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وشارك في الصلوات مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان دير القديس مكاريوس السكندري ومجمع مكرسات الإيبارشية.

كما حضر للتهنئة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بوادي النطرون، الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان بالسودان، الأنبا إيليا أسقف الخرطوم، الأنبا سيرافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا بأمريكا، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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