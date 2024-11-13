تأثير فوز ترامب على جماعات الإسلام السياسي

حظى فوز ترامب وإعادته إلى السلطة من جديد، متابعة إعلامية عالمية مكثفة، لمعرفة تأثير فوزه على العديد من النواحي منها الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي، إذ قدم "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، تحليلًا معمقًا لنتائجها، في دراسة تناولت توجهات ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية.

تطرقت دراسة، بعنوان "العالم بعد فوز دونالد ترامب"، إلى مواقف الإدارة الأمريكية من الأوضاع في سوريا، وتوجهاتها تجاه النزاع في غزة والقضايا الأفريقية الملحة وتأثيرها على جماعات الإسلام السياسي.

علاوة على ذلك، تستعرض الدراسة رؤية ترامب لقضايا الإرهاب العالمي، ودور جماعات الإسلام السياسي.

تأثير عودة ترامب للرئاسة

وبحسب الدراسة فإن عودة دونالد ترامب للرئاسة تعني عودة لرؤية سياسية شعبوية قومية، قد تركز بشكل كبير على السياسات التي طبقها خلال ولايته الأولى، وهذا الأمر سيكون طبيعي.

ومن المحتمل و الأكيد أن يسعى ترامب لمواصلة تنفيذ سياسات المصالح الأمريكية أولا، التي تشمل فرض قيود على الهجرة، وإعادة التفاوض حول الاتفاقيات التجارية، وتأكيد دعم الصناعات الأمريكية.

ومن الناحية الدولية فقد تعني عودته تغييرات كبيرة في العلاقات مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة التقليديين، خاصة أنه عُرف ترامب بنهجه القاسي في التفاوض، سواء مع الاتحاد الأوروبي، أو حلف الناتو، أو حتى الصين.

تأثير فوزه على جماعات الإسلام السياسي والإرهاب

الدراسة توقعت أن تتجه إدارة ترامب لحصار وتقويض المنظمات والمؤسسات التي تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من خلال قوانين وإجراءات تهدف للحد من تأثيرها الدولي من جانب، وللحد من تأثيرها في الانتخابات الأمريكية باحتكارها للصوت المسلم مستقبلًا من جهة أخرى.

وكذلك للحد من تأثير ذلك على خطابها في المجتمعات المسلمة بالداخل الأمريكي، لحماية بلاده من خطرهم، ومن الأمور التي تعزز تلك الفرضية أن ترامب في الغالب ما يهدف لكسب وُد الدول العربية المناهضة للجماعة.

ولكن من غير المرجح، بحسب الدراسة ، أن تصنف إدارة ترامب الإخوان جماعة إرهابية، إلا في حالة واحدة فقط وهي وقع حدث جلل يسمح له بفعل ذلك، أو إذا تنامى إرهابها بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بالجماعات المتطرفة والإرهابية، فمن المنتظر أن تعطي إدارة ترامب أولوية لمواجهة الإرهاب خاصة مع تناميه، وخاصة مع التنظيمات المسلحة العابرة للحدود، على غرار ذلك تنظيم القاعدة وداعش، وكذلك التنظيمات الإرهابية المحلية مثل جماعة بوكو حرام وطالبان باكستان، كما أنها ستسمح باستخدام القدرات العسكرية لتقويض تهديدات تلك التنظيمات.

كما ستُضيق إدارة ترامب أكثر من أي وقت مضى الخناق على التنظيمات الإسلامية المختلفة على الأراضي الأمريكية، منها حركة حماس، حيث نشر على منصة الحزب الجمهوري الأمريكي برنامج لعام 2024، مكون من 20 نقطة موجزة، تشكل في مجملها وثيقة لسياسات الحزب، كما شدد البرنامج على ضرورة ترحيل المؤيدين لحركة حماس.