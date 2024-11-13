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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري الكرة النسائية.. الاتحاد السكندري يستضيف زد في الجولة السابعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يخوض فريق زد مباراة أمام الاتحاد السكندري، اليوم الاربعاء الموافق 13 نوفمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم النسائية، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب نادي الاتحاد بسموحة.

ويدخل نادي زد المباراة بـ 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين ، فيما يدخل نادي الاتحاد السكندري بنقطة واحدة من أصل 6 مباريات لعب فيها.

وانسحب الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية من مباراة الأهلى بعد 38 دقيقة بعد تأخر الفريق بـ8 أهداف نظيفة، لإصابة بعض اللاعبات وعدم وجود لاعبات لاستكمال المباراة.

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