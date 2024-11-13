السبت.. انطلاق الدورة الثامنة للمعرض الدولي"Destination Africa" للملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات

أعلن المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa" خلال يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

يقوم بتنظيم المعرض سنويا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزه أن المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية و كونها مركزاً رئيسياً بالقارة الإفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزه، الألياف، الغزول، والإكسسوارات، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة الاسترايتجية بمصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

المهندس هاني سلام

وقال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن ديستنشن أفريقا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص في لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 220 من كبرى الشركات و الماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع وأكثر من 85 عارض من أكبر مصدري قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات في مصر.

وأكدا مرزوق و سلام على أن المعرض قد شهد نجاحا متزايدا خلال دوراته السابقه، وأنه يمثل فرصة هائلة لصادرات قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو إختراق أسواق تصديرية جديدة، كما يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة علي زيادة الصادرات.

ويسهم معرض ديستينشين أفريقا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزي والغزل والمنسوجات وتوجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما توقعا أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية، حيث اكتسب المعرض شهرة عالمية بين المشتريين الدوليين للحضور الى مصر والإستيراد من سلاسل الإمداد المصرية والإفريقية.

تعريف بالمعرض:

يقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالامكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية فضلا عن تبني مبادىء الإنتاج الأنظف وممارسات الإستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.

يشار إلى أن قطاعى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر و يمثلان 3% من الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي مليونى عامل.

صادرات قطاع الملابس الجاهزه

وفي ذات السياق، أعلن المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري حققت 2 مليار و 43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفترة من العام الماضي، وفيما يخص الأسواق التصديرية للقطاع تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بواقع 871 مليون دولار وبما يستحوذ على 43% من إجمالى صادرات الملابس، يليها دول الإتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 482 مليون دولار ثم أسواق الدول العربية في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات بلغت 367 مليون دولار محققه معدل نمو 21% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي.

صادرات قطاع الغزل والمنسوجات

وكشف المهندس هاني سلام، أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات معدل نمو 5% خلال عام 2023، بواقع مليار و 124 مليون دولار، فيما بلغت الفترة من يناير الى سبتمبر 2024 نحو 833 مليون دولار، ومن حيث الأسواق التصديرية ، شهدت صادرات القطاع إلى دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) نموا قدره 3%، بإجمالي نحو 393 مليونا، بما يستحوذ على 47 % من الإجمالي، كما حققت الصادرات الى الدول العربية معدل نمو 9% بواقع 221 مليون دولار بما يستحوذ على 26% من الإجمالي، أما عن دول الإتحاد الأوروبي، بلغت الصادرات نحو 168 مليون دولار مستحوذا على نسبة 20% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال تلك الفترة.