المشدد 6 سنوات لشخصين في حيازة الهيروين المخدر وسلاح أبيض بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات، لحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وترويجه بمنطقة المرج.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي ،أن المضبوطات لجوهر الهروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. وكان قسم شرطة المرج، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة ،والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، و وبتفتيشهما عثر على لفافات بداخلها مسحوق الهيروين المخدر ،وسلاح أبيض مطواة،ولفافات لذات المواد المخدرة و هاتف محمول ،و مبلغ مالي و بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد الاتجار ،و السلاح الابيض للدفاع عن انفسهما وعن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات،و الهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.