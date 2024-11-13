فحص بلاغ يتهم طبيب تجميل بنشر فيديوهات لسيدة أثناء إجرائها عملية تجميل بالشيخ زايد

تفحص جهات التحقيق بالجيزة، بلاغ يتهم طبيب تجميل بنشر فديوهات لزوجة محام يحمل جنسية دولة عربية على الفيس بوك أثناء إجرائها عملية تجميل بمركزه الطبي بالشيخ زايد، وأمرت بضبط الطبيب والاستماع إلى أقواله عن ملابسات الواقعة، كما كلفت لجنة فنية بفحص الفيديوهات للتأكد من صحة البلاغ، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من محام يحمل جنسية أحد الدول العربية يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي بدائرة القسم.

وأضاف المبلغ أن زوجته أجرت عملية تجميل داخل مركز طبي شهير بدائرة القسم، وعقب ذلك تفاجئ بفيديوهات لزوجته أثناء وبعد العملية علي موقع التواصل الاجتماعي دون أذن منهما وهو ما يعد تشهيرا ونشر أسرار المرضى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.