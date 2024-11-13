تفاصيل فوز بطلة مصرية بذهبية بطولة إفريقيا للتجديف.. فيديو

كشفت غادة ندا، لاعبة منتخب مصر للتجديف، تفاصيل حصولها على المركز ‏الأول وفوزها بالميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية للتجديف في مدينة العلمين ‏للتجديف، قائلة: "إنها حققت المركز الأول في فئة فردي السيدات والمنافسة مع منتخبي تونس والجزائر كانت قوية للغاية، محرزة تقدمًا عن العام الماضي الذي حققت فيه المركز الثالث".

وأضاف "غادة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن كل لاعب يكون له تخصص معين في المسابقات الثنائية والثلاثية والرباعية، موضحة أنها قامت بالاستعداد بشكل جيد قبل انطلاق البطولة الإفريقية للتجديف، وكان ‏لديها هدف تسعى إلى الوصول إليه.‏

وتابعت: "أول تمرين لينا بيكون بعد الفجر مباشرة حوالي الساعة الخامسة ‏والنصف وينتهي في الثامنة صباحًا، والتمرين الثاني بيكون بعد العصر، ويوم ‏الجمعة إجازة، والتمرين يحتاج إلى مزيد من الوقت والمجهود".