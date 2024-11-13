بالفيديو.. خبير مصرفي: فتح حسابات بنكية للشباب الأقل من 15 عامًا هدفه زيادة معدل نمو الشمول المالي

علق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، على سماح البنك المركزي بفتح حسابات ‏للشباب من سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر، قائلًا: “إن هذا القرار يستهدف زيادة معدل ‏نمو الشمول المالي".

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن 34% من سكان مصر هم دون الـ16 عاما، والقرار سيكون في إطار ‏وإجراءات معينة من قبل البنوك، التي ستتنافس لعمل منتجات لهذه الفئة العمرية ‏تتناسب مع متطلباتهم‎.

وأوضح أن الفئة العمرية من 16 عامًا فأكثر تضم 67 مليون ‏مواطن منهم 47 مليون مواطن يملكون حسابات بنكية أو في مكاتب البريد أو ‏محافظ على الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع، أي يتمتعون بمزاولة ‏والاستفادة من الخدمات المالية.‏

وأردف، أن قرار البنك المركزي يساعد في التحول الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل ‏اعتمادًا على النقد، يتعامل من خلال الجهات الرسمية‎.