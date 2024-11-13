بالفيديو.. خبير مصرفي: فتح حسابات بنكية للشباب الأقل من 15 عامًا هدفه زيادة معدل نمو الشمول المالي

علق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، على سماح البنك المركزي بفتح حسابات للشباب من سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر، قائلًا: “إن هذا القرار يستهدف زيادة معدل نمو الشمول المالي".
وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن 34% من سكان مصر هم دون الـ16 عاما، والقرار سيكون في إطار وإجراءات معينة من قبل البنوك، التي ستتنافس لعمل منتجات لهذه الفئة العمرية تتناسب مع متطلباتهم.
وأوضح أن الفئة العمرية من 16 عامًا فأكثر تضم 67 مليون مواطن منهم 47 مليون مواطن يملكون حسابات بنكية أو في مكاتب البريد أو محافظ على الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع، أي يتمتعون بمزاولة والاستفادة من الخدمات المالية.
وأردف، أن قرار البنك المركزي يساعد في التحول الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، يتعامل من خلال الجهات الرسمية.