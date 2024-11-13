“البحوث الزراعية” يستعرض أنشطة معهد بحوث الهندسة الوراثية خلال أسبوع

استعرض مركز البحوث الزراعية، تقريرًا بأنشطة معهد بحوث الهندسة الوراثية في أسبوع، حيث استقبل معهد بحوث الهندسة الوراثية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وفدًا من طلاب شعبة التكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة بجامعتي الفيوم وبنها.

جاء هذا اللقاء في إطار دعم التعاون الأكاديمي وتوجيه الطلاب نحو مجالات البحث العلمي المتطورة في الهندسة الوراثية الزراعية.

وأوضحت الدكتورة جيهان محمد حسني، مدير المعهد، أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية. خلال الزيارة، تم تعريف الطلاب بأحدث التقنيات والأبحاث في مجالات مثل تحسين المحاصيل، وتطوير مقاومة النباتات للظروف البيئية الصعبة، ودور الهندسة الوراثية في تعزيز الأمن الغذائي.

أتاحت هذه الزيارة للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على واقع البحث العلمي، والاستفادة من خبرات الباحثين، مما يسهم في توسيع مداركهم وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في مجال الهندسة الوراثية الزراعية.

كما استقبل معهد بحوث الهندسة الوراثية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وفدًا من طلاب شعبة التكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة بجامعتي الفيوم وبنها. جاء هذا اللقاء في إطار دعم التعاون الأكاديمي وتوجيه الطلاب نحو مجالات البحث العلمي المتطورة في الهندسة الوراثية الزراعية.

وأوضحت الدكتورة جيهان محمد حسني، مدير معهد، الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية أن هذه وخلال الزيارة، تم تعريف الطلاب بأحدث التقنيات والأبحاث في مجالات مثل تحسين المحاصيل، وتطوير مقاومة النباتات للظروف البيئية الصعبة، ودور الهندسة الوراثية في تعزيز الأمن الغذائي.

أتاحت هذه الزيارة للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على واقع البحث العلمي، والاستفادة من خبرات الباحثين، مما يسهم في توسيع مداركهم وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في مجال الهندسة الوراثية الزراعية، ولتعزيز معرفة الجمهور بدور الهندسة الوراثية في إنتاج المحاصيل المعدله وراثيا، من جانبها قالت الدكتورة جيهان محمد حسني مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، انه تم تنظيم محاضرة علمية بعنوان "نظرة عامة على تقييم سلامة المحاصيل المعدلة وراثيًا". قدم المحاضرة الدكتور محمد بدير، الخبير بشركة باير في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور مجموعة من أساتذة الجامعات، الباحثين، الطلاب، والمهتمين بمجال الهندسة الوراثية.

تناولت المحاضرة الأساليب المختلفة لاختبارات الأمان الحيوي وتقييم سلامة المحاصيل المعدلة وراثيًا، والتي يتم تطويرها بواسطة شركة "Bayer Crop Science" بالتعاون مع المعهد. وشملت المحاضرة شرحًا حول الإجراءات المتبعة لضمان سلامة هذه المحاصيل وأثرها على البيئة والصحة، بهدف تعزيز الثقة لدى المجتمع في هذه التكنولوجيا الحديثة وإبراز دورها في تحقيق الأمن الغذائي.

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