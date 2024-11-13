لأول مرة.. المتحف المصري الكبير يستضيف الأوركسترا الملكية البريطانية

أفادت سلسبيل سليم، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن مؤتمرًا صحفيًا عُقد للإعلان عن استضافة مصر للأوركسترا الملكية البريطانية لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم الأوركسترا الملكية مجموعة من المقطوعات الموسيقية الخالدة داخل أروقة المتحف المصري الكبير، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2024.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية": أنه بمشاركة مصرية مميزة ستقدم العازفتان العالميتان اللتان حققتا شهرة واسعة على المستوى الدولي مما يعكس تناغما فريدا بين الثقافتين المصرية والبريطانية.

وتابعت: “أن هذا علامة فارقة في العلاقات المصرية البريطانية تثري الساحة الثقافية والفنية بين البلدين داخل الأيقونة الثقافية التي تحتضن روائع الحضارة المصرية القديمة بأمسيات فنية بقيادة الأوركسترا الملكي البريطاني في انتظار عشاق الموسيقى والفن وسط أجواء من العراقة وروائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية، لتشكل داخل أروقة المتحف المصري الكبير معزوفات راقية نابضة بالانسجام الثقافي والإنساني”.