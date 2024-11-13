أسعار اللحوم في الأسواق و المنافذ اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تباينت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، وتواصل الدولة ضخ كميات من اللحوم، وتوفيرها بكميات كبيرة، في جميع منافذها، مما ساهم في هدوء و استقرار أسعار اللحوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار اللحوم البلدي والمستوردة استقرارًا منذ عيد الأضحى الماضي.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملى يتراوح ما بين 270 و 300 جنيه بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق

سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 و400 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و368 جنيهًا



سعر اللحوم في منافذ الوطنية 2000

و بالنسبة لأسعار اللحوم في منافذ الوطنية 2000 ، والتى وفرتها الدولة بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين.

سجل سعر كيلو اللحم البقري 285 جنيهًا للكيلو

وبلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

فيما سجل سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو، وسعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو، و سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

اما سعر الكبدة الطازجة فسجل 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم في وزارة التموين

من جانبها تقوم وزارة التموين و التجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة و المجمدة في منافذها بأسعار مخفضة في محاولة منها لضبط الأسعار واستقرار السوق.

ليتم بيع سعر اللحمة البقري بـ285 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو اللحم وش فخدة 300 جنيه، وسعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو، وسعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو، وسعر عرق الفلتو 350 جنيهًا، وسعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

أما في منافذ وزارة الزراعة , سجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 260 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو السجق نحو 260 جنيهًا، وسعر كيلو الكبدة 200 جنيه

وبالنسبة لأسعار اللحوم المستوردة، يتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 200 و230 جنيهًا للكيلو في المحلات والمنافذ المختلفة، وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.