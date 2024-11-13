محافظ المنوفية يتابع جهود المرور والتفتيش على المنشآت الصحية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ، كون قطاع الصحة يعد من أهم الملفات الحيوية والهامة والتي تولي اهتماما مباشراً من القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن قيام فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية بحملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2024 لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وضمان الالتزام بكافة معايير الجودة والأنظمة الصحية، حيث تم المرور على 1215 منشأة طبية ، وقد تنوع المرور الميداني على العيادات الخاصة ، المراكز الطبية ، ومعامل تحاليل ، بالإضافة الى مراكز الأشعة، الحضانات، المعامل، ومحال النظارات.

وأشارت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية أنه قد بلغ عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات 499 منشأة للمعايير الصحية المطلوبة، بينما تم إنذار 465 منشأة لتلافي بعض السلبيات , كما تم تنفيذ إجراءات الغلق الإداري ل63 منشأة مخالفة، وجاري استصدار قرارات غلق لـ 188 منشأة أخرى، وتم رصد 210 حالات تتعلق بعدم الترخيص، بالإضافة إلى 335 مخالفة متعلقة بمكافحة العدوى.

وشدد محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة والالتزام بكافة المعايير والاشتراطات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.