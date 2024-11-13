رئيس هيئة الإسعاف يبحث مع محافظ الإسكندرية التعاون المشترك

عقد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ، لقاء مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، وذلك بديوان عام المحافظة و استعرض الجانبان سبل تدعيم المنظومة الإسعافية بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم خدمة إسعافية لائقة لأهل الإسكندرية وزائريها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ، بمحافظة الإسكندرية والتي تأتي ضمن جولاته الميدانية لتفقد أفرع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لقيادات وزارة الصحة والسكان بضرورة تكثيف المرور الميداني بالمحافظات، للوقوف على كافة الإشكاليات التي قد تعوق تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن والعمل على تذليلها

وأوضح الدكتور عمرو أن الإسكندرية هي المحافظة التي شهدت ميلاد الإسعاف المصري، –وتحديدا– عام 1902، وهي دلالة قوية على قيمة ومكانة محافظة الإسكندرية التاريخية للمنظومة الإسعافية المصرية، والتي يتم العمل على إعادة إحيائها حالياً عبر تطوير متحف الإسعاف المصري بكوم الدكة، والذي يضم مركبات إسعافية نادرة لا نظير لها على مستوى العالم، لوضعه على الخريطة السياحية لمدينة الإسكندرية.

كما تناول اللقاء مخطط هيئة الإسعاف المصرية لزيادة التغطية الإسعافية بطول مشروع المترو الجديد، ومشروع الترام، بإجمالي ٢٦ محطة، وكذلك مخطط الهيئة لتكثيف التغطية الإسعافية على عدد من الطرق السريعة بالمحافظة لزيادة معدلات الاستجابة والوصول للاستغاثات الإسعافية، وكذلك دور هيئة الإسعاف المصرية في تأمين زائري محافظة الإسكندرية والتي تمثل أكثر محافظات مصر استقطاباً للسياحة الداخلية، –وتحديداً– في موسم الصيف، كما تم تناول استعداد هيئة الإسعاف المصرية لتأمين المدينة الساحلية والتي تشهد تقلبات جوية مصاحبة لفصل الشتاء، وما يتبعها من انخفاض معدلات الرؤية على الطرق الرئيسية.

–وفي ذات السياق– أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عن تقديره لدور هيئة الإسعاف المصرية الرائد والمحوري، في تدعيم الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية واهميتها بين طلبة المدارس والجامعات ورواد الأماكن العامة ودور العبادة، ضمن مبادرة بداية الرئاسية، وعن اعتزازه بحجم الاستجابة والانضباط الذي لمسه بمنظومة الإسعاف المصري.

وفي ختام اللقاء وجه الدكتور عمرو رشيد الشكر للفريق أحمد خالد على دعمه للمنظومة الإسعافية بالإسكندرية، بشكل ينم عن إيمان راسخ وعميق من قبل سيادته بحق المواطن السكندري في تلقي خدمة إسعافية لائقة ترقى إلى المستوى العالمي. وقد شهد اللقاء في ختامه إهداء سيادة الفريق أحمد خالد درع محافظة الإسكندرية للدكتور عمرو رشيد.

وفي ختام زيارته لمحافظة الإسكندرية تفقد الدكتور عمرو رشيد مقر هيئة الإسعاف المصرية بالإسكندرية بكوم الدكة، حيث وجه سيادته بإدراج المقر ضمن مخططات التطوير الحالية لعدد من أفرع الهيئة بالمحافظات، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى، الذي يمثل تحفة معمارية إنشائية، بهدف تقديم نموذج إنشائي يجمع بين عراقة التصميم الإنشائي وبين ما يضمه من بنية تحتية رقمية واتصالية هي الأحدث عالمياً.

رافق الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية في جولته التفقدية كلا من المهندس محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية بهيئة الإسعاف، والدكتور شريف مدحت، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي بالإسعاف المصري، والدكتور محمد سعدية مدير عام إقليم الإسكندرية، والدكتورة داليا عادل مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسكندرية.



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