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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يطالب سكان الضاحية الجنوبية بإخلائها قبل تعرضها للقصف

قصف لبنان
قصف لبنان
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أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا لسكان عدة مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، لتحذيرهم من القصف الذي قد يطال المنطقة في القريب العاجل، وطالبت السكان بضرورة إخلاء منازلهم بأسرع وقت.
وبتغريدة على صفحته الرسمية على موقع إكس، طالب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان أحياء أو مناطق بين بحارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء مساكنهم.
كما نشر أدرعي خرائط تحدد المناطق المقرر قصفها والواجب على سكانها إخلاها، مدعيًا أن تلك المناطق تقع ضمن إطار البنية التحتية لمقاتلي حزب الله اللبناني.
وتسبب ذلك التحذير في موجة نزوح كبيرة لسكان مناطق الجنوب قبيل القصف الإسرائيلي على الضاحية.

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