تشييع جثمان شقيقة شيخ الأزهر بالأقصر.. صور

شيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، جثمان الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحاجة سميحة الطيب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 90 عامًا، عقب دخولها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة إثر تعرضها لوعكة صحية.

وكانت الحاجة سميحة الطيب قد دخلت إلى مستشفى الكرنك الدولي منذ أسبوعين عقب تعرضها لوعكة صحية، وتوافد على زيارتها أشقائها فضيلة شيخ الأزهر وشقيقه الشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة على مدار الأيام الماضية، قبل أن تفارق الحياة مساء الثلاثاء، حيث جرى التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.

مؤتمر الأطراف في أذربيجان يمنع شيخ الأزهر من تشييع جنازة شقيقته

وجرى تشييع جثمان الفقيدة، إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بمدينة القرنة، صباح اليوم في غياب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نظراً لسفره خارج البلاد، ومن المنتظر وصوله خلال الساعات القادمة لتلقي عزاء شقيقته الكبرى.

ويتواجد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

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