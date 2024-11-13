شئون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 12 مواطنًا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنًا على الأقل بالضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون خلال الليلة الماضية، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني بغزة، أن هناك آلاف المواطنين في شمال القطاع دون رعاية إنسانية أو طبية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال القطاع.

كما طالب بالسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة في بلدة بيت لاهيا.