اليوم.. "مسار" يخوض مباراته الثانية في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على حامل اللقب

يخوض اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر فريق مسار لكرة الفدم النسائية مباراة أمام فريق إيدو كوينز في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على أن يختتم فريق مسار المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 نوفمبر.

وكان قد فاز فريق مسار على فريق ماميلودي صن داونز حامل اللقب للنسخة الماضية في الجولة الأولى من المنافسات بهدف دون رد.

وأكد الكابتن أحمد رمضان جاد مدرب فريق مسار "أن الفوز على حامل اللقب أكسب فريق مسار الاحترام"، مضيفاً "نعلم جميعًا أن ماميلودي صن داونز من أفضل فريقين في إفريقيا ويملك لاعبات مميزات، لذلك نحن فخورون بما حققناه، عملنا بجد استعدادًا لهذه المباراة، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد يضم لاعبات رائعات، لكنني أعتقد أن التدريبات وتحليلنا للمنافس، ساعدنا على فهم خطة اللعب التي طبقناها، ونحن سعداء وفخورون بما قدمناه في المباراة".

وقد تأهل فريق مسار لأول مرة في التاريخ، وكانت أسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي، ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا حتى 23 نوفمبر.