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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف موظف في اتهامه بتسهيل مرور مواد مخدرة لـ 7 ديسمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت محكمة مستأنف شمال القاهرة الاستئناف المقدم من موظف بمطار القاهرة الدولى لاتهامه بتسهيل عبور شخصين من الدائرة الجمركية بمواد مخدرة لجلسة 7 ديسمبر المقبل .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة فى تسهيل عبورهما وبحوزتهما مواد مخدرة من الدائرة الجمركية إذ اتفق معهما على أفعالهما وساعدهما على اتمامها بتسهيل مرور الأول من الدائرة الجمركية دون تفتيش.

 وكان قسم شرطة النزهة تلقت إخطارا من مطار القاهرة الدولي يفيد بضبطهم موظف حاول تسهيل مرور شخصين وبحوزتهما مواد مخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محكمة مستأنف شمال القاهرة موظف بمطار القاهرة الدولى عبور شخصين من الدائرة الجمركية مواد مخدرة