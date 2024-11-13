القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجمالية .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة "مبلغ مالى" ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "المستولى عليه" – سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.