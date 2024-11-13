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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بالجمالية

المتهم
المتهم
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   تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجمالية .

 تعود الواقعة عندما تم  ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة "مبلغ مالى" ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "المستولى عليه" – سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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