ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 12 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4621 طنا، شملت 1941 طن يوريا، و2680 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56012 طنا شملت 16787 طن حديد، و7951 طن قمح، و11500 طن ذرة، و6784 طن سكر، و3914 طن زيت طعام، و1580 طن أبلاكاش، و7496 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 151 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3483 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138765 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172921 طنا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3737 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4758 حركة.

وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.

ونفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت (مصر الجديدة 1) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شؤون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية والسويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي.