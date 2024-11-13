طب طنطا تطلق حملة للتبرع بالدم للطلاب والعاملين.. صور

أطلق الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حملة التبرع بالدم للطلاب والعاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري في إطار مشاركة كلية الطب جامعة طنطا المتميزة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التعليمي العالمي، بالتعاون مع الدكتورة أمل سافوح، مدير بنك الدم الإقليمى بطنطا، وبحضور الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، والدكتور أشرف سمير، مدير الشؤون الطبية بالتأمين الصحي ونائب مدير الفرع، والدكتورة منى قطيط، منسق المبادرة الرئاسية بداية بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، أن هذه الحملة تأتي استكمالا لسلسلة مشاركات كلية الطب جامعـة طنطا المتميزة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وتستهدف التوعوية بأهمية وفوائد التبرع بالدم وضرورة نشر هذه الثقافة بين الجميع وترسيخ القيم الإنسانية القائمة على البذل والعطاء لسد احتياجات المرضى وهو ما يعد جزءا هاما من المسؤولية الإنسانية والرسالة التي تقوم بها الكلية في عملها المجتمعي ودورها المحوري فى تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة فى مختلف المجالات.

وأوضح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحملة نجحت خلال يومها الأول في تجميع إجمالي عدد ١٩٠ كيس دم للاستفادة بهم لدعم بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية وبنك الدم الاقليمي بطنطا منهم" ١٠٥ بنك الدم الاقليمي بطنطا و ٤٧ المستشفى الرئيسي و٣٨ مستشفى التعليمي العالمي" في ظل تعاون مثمر بين كلية الطب جامعـة طنطـا ومستشفياتها الجامعية ومركز الدم الإقليمى بطنطا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرا لتقديم كافة خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل لمن لم يستوفي معايير التبرع بالدم من نسبة الهيموجلوبين فى الدم ومعدل ضغط الدم ومعدل النبض، مقدما خالص شكره لجهود القائمين على الحملة من أطباء وتمريض وإداريين المستشفيات الجامعية وبنك الدم الإقليمي.

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