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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشر فيديوهات لزوجته.. محام يحرر محضرا ضد طبيب تجميل في الشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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حرر محام يحمل جنسية أحد الدول العربية محضرا يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من محام يحمل جنسية أحد الدول العربية يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي بدائرة القسم.

وأضاف المبلغ أن زوجته أجرت عملية تجميل داخل مركز طبي شهير بدائرة القسم، وعقب ذلك تفاجئ بفيديوهات لزوجته أثناء وبعد العملية علي موقع التواصل الاجتماعي دون أذن منهما وهو ما يعد تشهيرا ونشر أسرار المرضى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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