اليوم.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران لمناقشة برنامجها النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مدير الوكالة رفائيل جروسي من المقرر أن يزور إيران، اليوم الأربعاء، للتفتيش وإجراء محادثات بشأن مواقع إيران النووية.



وقال رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه من الضروري "إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية".



وقال جروسي قبيل زيارته: "يجب على الإدارة الإيرانية أن تفهم أن الوضع الدولي أصبح متوترا بشكل متزايد".



وسيلتقي جروسي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، وهو حريص على تحسين العلاقات مع الغرب وإحياء الاتفاق النووي. كما سيلتقي وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستعقد "اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة الإيرانية" وتجري "مناقشات فنية".



ورغم أن جروسي قال: إنه يأمل في تحقيق تقدم في مجال عمليات التفتيش النووية، إلا أنه حذر إيران أيضا من أن "هوامش المناورة بدأت تتقلص".