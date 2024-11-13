صحة الدقهلية: "العلاج الطبيعى تستقبل 31 ألف حالة وتجرى 88 ألف جلسة خلال 3 أشهر

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم الأربعاء عن أنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى , مؤكداً أن صحة الدقهلية شهدت على مدار تلك الفترة العديد من التطورات المتميزة، التي تمت وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.

واضاف مدكور، أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على استقبال 31 ألف حالة، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

كما أشار وكيل صحة الدقهلية إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى بوحدتى طناح التباعة للإدارة الصحية بالمنصورة وأحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لبلقاس، على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 255 جولة مرورية، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية .

فيما أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن أقسام العلاج الطبيعى،أجرت خلال الـ 3 أشهر الماضية نحو 88ألف جلسة ,من بينها نحو 16ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى.

وأشار إلى أن بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلاً التالى إجمالي عدد الحالات: 31600 وإجمالي عدد جلسات: 88008 واجمالي عدد الجلسات العياده الخارجيه 66712 و إجمالى عدد جلسات الاطفال: 5510 وإجمالي عدد جلسات حضانات: 1328 وإجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال : 642 و إجمالي عدد جلسات الكلي: 16747 وإجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي: 3257.

ولفت عبد المنعم إلى أنه على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بالإدارة دورة تدريبية بمستشفى ميت غمر المركزى بعنوان (دور العلاج الطبيعى فى تأهيل الجهاز العضلى الحركى )فى الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31أكتوبر بمشاركة أكثر من 30 ممارس وأخصائى علاج طبيعى .

كما جرى عقد 185 اجتماعاً فنياً لرفع كافءة الأطقم الطبية إلى جانب تدريباً ميدانياً على رأس العمل بوحدات الغسيل الكلوى بمختلف وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة .

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