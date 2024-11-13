لخدمة ذوي الهمم.. إطلاق مبادرة "أنت قدها" في القليوبية

دشنت هيئة الشبان العالمية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، مبادرة "أنت قدها" لرعاية ذوي الهمم والتي انطلقت هذا الأسبوع بعدد من الفاعليات لدعم أبناء الهيئة من ذوي الهمم.

زتستمر المبادرة حتى انطلاق الاحتفالية الكبرى باليوم العالمي لذوي الإعاقة مطلع الشهر المقبل التي تشهد عددا من الفقرات من ضمنها إعلان أول رابطة لرعاية ذوي الهمم بين مؤسسات المجتمع المدني بالقليوبية.

وقالت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إن المبادرة تتم بالتنسيق بين هيئة الشبان والمديرية تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مشيرة إلى أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق احتفالية كبرى مطلع ديسمبر المقبل تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة حيث سيتم دعوة عددا من جهات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات ورعاية ذوي الهمم وإعلان إنشاء أول رابطة لخدمة ورعاية واحتضان ذوي الهمم بالمحافظة، بهدف نشر مبادرة الشبان العالمية بالقليوبية وايصالها إلى كافة أبناء المحافظة.

أوضحت، أن مبادرة بداية لبناء الانسان المصري احد اهم المبادرات الرئاسية في مجال التنمية البشرية والتي تعمل علي الارتقاء بالمواطن، توفير كافة الخدمات الاجتماعية والمجتمعية لتحسين الحياة مشيره ان المبادرة الجديدة تسعي الي مد الحماية الاجتماعية لأبنائنا من ذوي الهمم، داعية كافة اطراف المجتمع المعنية للمشاركة في المبادرة والرابطة.

وقال مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية، إن الفاعليات انطلقت هذا الاسبوع ضمن المبادرة الرئاسية بداية في إطار محور بناء الإنسان والاهتمام بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الفاعليات شملت النواحي النفسية والتربوية للأطفال واسرهم للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في النواحي الإعلامية والفنية والتربية الرياضية والموسيقية من خلال ورش عمل وتوفير بيئة عمل مشجعة وداعمة لهم تسهل عليهم بالإضافة إلى تطويع المباني التابعة للهيئة لتكون ملائمة لذوي الهمم بالإضافة إلى فتح باب مسابقة للمشروعات التي ينتجها أقرانهم من الطلاب لخدمة أشقائهم من ذوي الهمم.