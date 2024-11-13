موعد عودة كولر من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي

يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لقيادة تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وسافر كولر إلى سويسرا لقضاء إجازة ومنح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام بعد لقاء نادي زد في الجولة الثانية من مسابقة دوري NILE، في ظل فترة التوقف الدولي.

موعد وصول كولر إلى القاهرة

يصل مارسيل كولر مساء غد الخميس، إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها رفقة الجهاز المعاون له، مستغلا فترة التوقف الدولي على أن يقود تدريبات الفريق بداية من يوم الجمعة المقبل.

ويشارك جميع لاعبي الأهلي في التدريبات، باستثناء اللاعبين الدوليين وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وعمر كمال وطاهر محمد طاهر ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا المنضمين لمنتخب مصر، ويحيى عطية الله، المنضم إلى منتخب المغرب، ووسام أبو علي المتواجد مع منتخب فلسطين.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز "دوري NILE"، المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم الجمعة، الموافق 22 الجاري، عقب انتهاء الأجندة الدولية مباشرة، وتقام المباراة على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي.