اليوم.. انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

ساعات قليلة، تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير حسين فهمي وحضور عدد كبير من نجوم الفن.

تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، منح المخرج يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تكريم الفنان أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" في افتتاح الدورة الـ 45 من فعاليات المهرجان.

وفي هذا السياق، يشارك خلال فعاليات تلك الدورة 194 فيلما، من 72 دولة مختلفة، إلى جانب 16 فيلما ويتضامنون 37 فيلمًا عرض عالمي أول، و5 أفلام عرض دولي أول، و119 فيلما عرض شرق أوسط وأفريقيا أول.