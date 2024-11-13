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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غارتان إسرائيليتان على منزلين في ديرقانون النهر والقليلة بقضاء صور جنوبي لبنان

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن هناك غارتين إسرائيليتين على منزلين في ديرقانون النهر والقليلة بقضاء صور جنوبي البلاد.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: أنه تم نقل ما لا يقل عن 18 جريحًا بعضهم في حالة حرجة واستمرار انتشال الضحايا جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة دوحة عرمون.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

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